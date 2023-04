Juventus-Sporting Lisbona, probabili formazioni e dove vederla

Juventus-Sporting Lisbona, match valido per i quarti di UEFA Europa League, è in programma questa sera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri vorranno giocarsi bene l’andata per poter proseguire il cammino nella competizione europea e riscattare la sconfitta di sabato scorso contro la Lazio; portoghesi, invece, al quarto posto nella Primeira Liga, arrivano al match forti della qualificazione ottenuta contro l’Arsenal, tra le pretendenti al titolo alla vigilia. Allegri sceglie Milik, accanto a Di Maria, in attacco per sostituire l’infortunato Vlahovic, e ritrova tra i convocati Paul Pogba. Il match sarà disponibile in chiaro su TV8, oltre che su DAZN, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e in streaming sulle app DAZN e Sky GO.

Juventus-Sporting Lisbona, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri.

SPORTING (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Matheus Reis; Edwards, Chermiti, Trincao. All. Amorim.