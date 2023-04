Manchester United-Siviglia, probabili formazioni e dove vederla

Manchester United-Siviglia, match valido per i quarti di UEFA Europa League, è in programma questa sera alle 21 allo stadio Old Trafford di Manchester. United, tra le grandi favorite della competizione, di fronte alla regina dell’Europa League, il Siviglia (detentrice per 6 volte del trofeo). Condizioni diverse quelle dei due club: da un parte i Red Devils che arrivano al match con una serie di risultati positivi e un quarto posto in classifica; dall’altra gli andulusi chiamati a capovolgere una stagione disastrosa (fermi in zona retrocessione) tramite l’Europa League. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport (254), DAZN e in streaming su Sky Go e DAZN.

Manchester United-Siviglia, probabili formazioni

MANCHSTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Maguire, Varane, Malacia; McTominay, Casemiro; Antony, Fernandes, Sancho; Weghorst. All. ten Hag.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Navas, Bade, Gudelj, Acuna; Gueye, Rakitic; Ocampos, Lamela, Gil; En Nesyri. All. Mendilibar.