Mancini: “Gara combattuta ma al ritorno dovremo fare di più”

Il difensore non ci sta

Queste le parole di Gianluca Mancini al termine della sfida persa di Rotterdam: “Nei rigori devi avere la personalità per andarli a calciare. Pellegrini ne ha segnati tanti, si fanno e si sbagliano. A parte questo la gara è stata combattuta, a parte i primi dodici minuti del secondo tempo hanno avuto più inerzia, ci hanno messo in difficoltà ed è uscito il gol. Abbiamo cercato di pareggiare, siamo sereni e uniti per ribaltare la situazione”.

Dovrete aggredirli al ritorno.

“Anche oggi lo abbiamo fatto, alcune partite ci riesci, altre lo alterni. Devi essere bravo quando ti abbassi a non prendere tiri in porta. A parte il gol non ce ne sono stati. Chiaramente al ritorno andrà fatto ancora di più”.