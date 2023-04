Napoli, arrivano le scuse di Anguissa | Il post sui social

Post social di scuse per il centrocampista del Napoli Anguissa

Ieri sera è stata sicuramente una serata storta per il Napoli, che è uscito sconfitto da San Siro nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Ad aggravare la situazione c’è stata l’espulsione di Anguissa che dunque salterà anche la partita di ritorno.

Napoli, Anguissa: “Scusatemi ragazzi perché vi ho abbandonato”

“Scusatemi ragazzi perché vi ho abbandonato. Ho fiducia in voi. Siamo un’ottima squadra, siamo il Napoli. Ci vediamo presto”. Queste le scuse in un post su Instagram di Anguissa per l’espulsione di ieri sera.