Napoli, Politano crede ancora alla qualificazione | Il post sui social

Anche Matteo Politano questa mattina è tornato, sui propri canali social, a parlare della sconfitta di ieri sera a San Siro contro il Milan, ma con un occhio già alla gara di ritorno.

Napoli, Politano: ” Il secondo tempo è a casa nostra”

“È solo il primo tempo. Il secondo è a casa nostra, con tutta Napoli a spingerci” Questo il messaggio che ha lanciato l’esterno azzurro. Un messaggio di carica in vista del ritorno in cui la qualificazione alla semifinale di Champions League sarà ancora raggiungibile. Messaggio velato anche verso i tifosi, invitandoli a non ripetere le brutte cose successe proprio in casa contro il Milan.