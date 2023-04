Vendetta Feyenoord e Roma battuta | Dybala e Abraham ko

Iniziano da Rotterdam i quarti di finale di Europa League, con la sfida tra Feyenoord e Roma, che è anche la rivincita della finale di Conference League dello scorso anno.

Preoccupano le condizioni di Dybala, Pellegrini fallisce dal dischetto il vantaggio

Inizia la partita e come era nettamente prevedibile la Roma lascia il pallino del gioco al Feyenoord per poi ripartire in contropiede. Dopo una prima fase di studio la Roma cerca di alzare il baricentro e cercare di impensierire la difesa olandese, ma la vera prima notizia è quella dell’infortunio di Dybala che al 23′ esce per un problema muscolare, al suo posto El Shaarawy. Pericoloso il Feyenoord al 30′ con un tiro dal limite dell’area che finisce di poco fuori, dopo che la palla dalla difesa aveva tagliato completamente in due la squadra. La prima vera svolta della partita arriva al 42′ quando da un calcio d’angolo l’arbitro concede calcio di rigore per un tocco di mano. Dal dischetto Pellegrini, che stampa la palla sul palo alla destra del portiere di casa. Si va al riposo dunque sullo 0-0.

Si infortuna anche Abraham, crollo Roma nel secondo tempo

La ripresa parte con il cambio di Pellegrini, al suo posto Wijnaldum. Ma al 54′ è 1-0 Feyenoord: palla al limite dell’area dalla sinistra e con un tiro al volo Wieffer segna. Al 60′ ancora un infortunio per la Roma con Abraham che è costretto a lasciare il campo per un dolore alla spalla destra dopo un contrasto in area di rigore. Grande occasione sulla testa di Ibanez ma salvataggio sulla linea da parte della difesa olandese. Nel finale di partita più Feyenoord che Roma, che così si aggiudica l’andata dei quarti, e fa un passo in avanti verso le semifinali di Europa League.

TABELLINO

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh (dal 26′ st Danilo Pereira), Gimenez (dal 37′ st Lopez), Idrissi (dal 19′ st Paixao). A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Rasmussen, Danilo Pereira, Dilorosun, Paixao, Lopez, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude, Millambo. Allenatore: Slot

ROMA: (3-4-2-1): Rui Patrcio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola (dal 39′ st Celik); Pellegrini Lo. (dal 1′ st Wijnaldum), Dybala (dal 26′ pt El Shaarawy); Abraham (dal 13′ st Belotti). A disposizione: Boer, Svilar, Belotti, Diego Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Bove, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho

Reti: al 9′ st Wieffer

Ammonizioni: Wieffer, Szymanski

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 4 minuti nel secondo tempo

NOTA: Pellegrini ha fallito in calcio di rigore