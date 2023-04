Calciomercato Inter, De Zerbi pronto a tornare in Italia: “Mi vedo sempre con la valigia”

“Vedo un allenatore sempre con la valigia in mano. Uno perché ti possono mandare sempre via da un momento all’altro, capita a tutti prima o poi. E secondo perché non sai mai se i piani futuri possono combaciare. Prima di parlare ed espormi, devo essere sicuro al 100%. Sicuramente sto benissimo al Brighton, mi sto divertendo, ho un bellissimo rapporto con la squadra. Non parto con l’idea di andare via, il club sta già rinnovando dei giocatori che io voglio che rimangano e rimanere qua vorrebbe dire migliorarmi, migliorare l’inglese e la conoscenza di un campionato nuovo per me e diventare un po’ padrone di questo campionato e paese. Fretta non ne ho, anche perché la scalata di carriera non è un mio obiettivo”