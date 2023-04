Calciomercato Inter, il futuro di Lukaku | Le ultime notizie

In questo finale di stagione turbolento per l’Inter, si inizia già a pianificare il futuro dei neroazzurri. Tra queste programmazioni c’è sicuramente il futuro di Lukaku.

Calciomercato Inter, sono gli ultimi mesi di Lukaku in neroazzurro?

L’Inter in questo momento sta pianificando il suo futuro senza l’attaccante belga. Stando alle ultime indiscrezioni non è previsto un incontro con il Chelsea per parlare del riscatto di Lukaku, che quindi sembra essere fuori dal progetto tecnico dei neroazzurri del prossimo anno.