Calciomercato Juventus, con la retrocessione non arriva il riscatto

Il calciatore potrebbe tornare alla Juventus dal prestito in Premier League

Nella sessione invernale di calciomercato, la Juventus ha ceduto in prestito con diritto di riscatto Weston McKennie. Adesso la posizione del club inglese però non favorisce tanto la permanenza dello statunitense.

Calciomercato Juventus, McKennie può tornare alla Juventus

Secondo quanto riportato da Football Insider, il Leeds non ha intenzione di riscattare l’ex Schalke 04 che quindi tornerebbe alla Juventus a giugno. Il club di Premier League ha la possibilità di riscattare McKennie per 30 milioni di euro, ma con la zona retrocessione che incombe non ci sono tutte queste intenzioni di farlo.