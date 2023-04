Calciomercato Juventus, padre Mac Allister: “Giocherà in un’altra squadra”

Mac Allister si è messo in luce durante il Mondiale in Qatar di Dicembre. Il centrocampista argentino del Brighton è entrato subito nella lista dei desideri della Juventus. Adesso che inizia ad entrare nel vivo il calciomercato ecco le dichiarazioni interessanti del padre a Puro Boca.

Calcioemrcato Juventus, obbiettivo Mac Allister

“Il prossimo calciomercato lo vedrà giocare per un altro club, non sappiamo ancora quale in quanto stanno iniziando i colloqui. È molto probabile che Alexis giocherà in un’altra squadra in estate”. Parole che aprono la pista sia per la Juventus, che per altri club che lo inseguono da tempo.