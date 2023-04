Calciomercato Juventus, Vlahovic può partire: tre club su di lui

Sono giorni decisivi per quel che riguarda la Juve dentro e fuori dal campo. Tra le due sfide contro lo Sporting Lisbona, infatti, arriverà la sentenza definitiva sul -15. Da allora i bianconeri potranno pianificare la prossima stagione. Se la Juve non dovesse arrivare a partecipare alla prossima Champions League, un sacrificio di alto livello diventa inevitabile. Il principale sacrificabile potrebbe essere Dusan Vlahovic, rendimento spesso altalenante e che non ha convinto pienamente la dirigenza.

Tre club sul serbo

Vlahovic, prima di arrivare alla Juve, aveva stregato mezza Europa. Ancora oggi sulle sue tracce ci sono top club del calibro di Chelsea e Arsenal ma non solo. Infatti, anche il Bayern Monaco, se non dovesse prendere Osimhen, piomberebbe sull’attaccante serbo.