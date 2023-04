Calciomercato Lazio, dopo l’interesse per Uribe spunta un’altra idea a centrocampo per la prossima stagione | Il nome

Il calciomercato della Lazio è già entrato nel vivo e sono già tantissimi i nomi che sono stati accostati ai biancocelesti. Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è già al lavoro da parecchi giorni per quanto riguarda le prassi dei rinnovi di contratto – visto che il prossimo 30 giugno scadranno i contratti di Luca Pellegrini, Pedro, Luka Romero e Stefan Radu – ma anche le questioni riguardanti ad alcune cessioni – la più importante di cui si è parlato è stata quella di Milinkovic-Savic. Negli ultimi giorni in casa Lazio si è trattato però anche dei possibili nomi da poter acquistare nella prossima sessione di mercato, quella estiva. Negli ultimi giorni si era parlato molto di Mateus Uribe, centrocampista colombiano, classe ’91 del Porto, che andrà sicuramente via a fine stagione dal club portoghese. Su di lui la concorrenza è però alta, visto che c’è l’interesse sia del Marsiglia che dell’Atletico Madrid che arriverebbero ad offrire più della Lazio. Così, nelle ultime ore, sembrerebbe che la società biancoceleste stia virando su un’altra alternativa per il centrocampo: Gedson Fernandes.

Calciomercato Lazio, il punto su Gedson Fernandes

Gedson Fernandes è un centrocampista portoghese, con origini delle isole São Tomé e Príncipe, classe 99′, in forza al Besiktas dove è approdato lo scorso luglio, per 6 milioni di euro, dal Benfica. Il giocatore che piace molto alla Lazio e a Sarri, per le sue qualità tecniche ma soprattutto difensive e d’interdizione, è cresciuto nelle giovanili del Benfica, fino ad esordire in prima squadra. Nel 2020 è stato mandato in prestito al Tottenham, dove non ha convinto, e perciò è ritornato al Benfica che lo ha spedito in prestito al Galatasary e al Rizespor, prima di passare a titolo definitivo al Besiktas. Sul giocatore, che ha un contratto fino al 2026 con il suo attuale club, c’è anche l’interesse della Roma. José Morinho ha avuto modo di allenare il giocatore nella sua esperienza in Inghilterra e spererebbe ora di riaverlo a Roma. Così, se la Lazio vorrà assicurarsi l’ex Benfica, dovrà battere la concorrenza dei giallorossi, offrendo magari anche uno stipendio più alto al giocatore.