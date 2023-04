Calciomercato Lazio, lo spoiler lanciato da Sarri su Pedro

Pedro sta bene alla Lazio, e il club vuole goderselo ancora per molto. Quella fatta in conferenza stampa a Sarri, sembrava una domanda come altre, ed invece il tecnico ha lanciato un vero e proprio spoiler sul futuro del calciatore spagnolo.

Calciomercato Lazio, il rinnovo di Pedro avverrà dopo il 30 giugno

Il futuro sarà ancora biancoceleste per Pedro, ma il suo rinnovo verrà ufficializzato soltanto dopo il 30 giugno, alla conclusione del contratto firmato nell’estate del 2021, ma si aspetterà fino a luglio per far sì che non si debba versare il bonus accordato con la Roma, per un accordo privato che prese il giocatore all’addio da Trigoria.