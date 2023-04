Calciomercato Lazio, Tare raggiunge l’accordo per il rinnovo dell’attaccante

La Lazio pianifica la prossima stagione con la probabile qualificazione alla Champions League: nonostante Tare abbia intenzione di regalare un rinforzo in attacco a Sarri, la necessità è quella di confermare lo zoccolo duro del reparto avanzato biancoceleste. Ecco dunque che arriva un’importante notizia in tema di rinnovi.

Calciomercato Lazio, arriva il rinnovo per Pedro

Come riporta Il Messaggero, le parti hanno trovato l’accordo per il prolungamento fino al 2024 del contratto in scadenza a fine stagione del giocatore spagnolo, che dunque resterà in biancoceleste per un altro anno e forse potrebbe chiudere la carriera nella Lazio.