Calciomercato Milan, Maldini pesca dall’estero per l’attacco | Il nome

Il Milan è, dopo la partita di Champions League con il Napoli, vinta per 1-0, entrato nel momento clou della stagione. In questo mese di aprile i rossoneri di Stefano Pioli cercheranno sia di rientrare tra i primi quattro posti del campionato, per qualificarsi alla prossima Champions League, sia di riuscire a strappare il biglietto per le semifinali della stessa competizione al Maradona. Nel frattempo, però, la dirigenze rossonera è già al lavoro sul piano del calciomercato, visto che ormai il termine della stagione non è più così lontano e, una volta arrivata alla fine, sarà già il momento di iniziare a preparare le prime offerte di mercato. Per questo Paolo Maldini e Frederic Massara negli ultimi giorni si sono già movimentati e hanno iniziato a individuare qualche giocatore interessante che potrebbe far comodo alla squadra del tecnico italiano per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il nome più caldo, finito nel mirino dei dirigenti rossoneri, sarebbe quello di Samuel Chukwueze.

Calciomercato Milan, la situazione Chukwueze

Come riportato nelle ultime ultime ore da molti media spagnoli, Samuel Chukwueze sarebbe uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione. Samuel Chimerenka Chukwueze è un talento classe ’99 di proprietà del Villarreal, che si sta sempre di più mettendo in mostra in Spagna con le sue grandissime giocate disarmanti e con le sue accelerazioni fulminee che lasciano sul posto la maggior parte dei difensori. Il talento del “Sottomarino Giallo” nasce a Umahaia, nello stato dell’Abia, nel Sud della Nigeria. Cresce nella Diamond Academy della Nigeria, ossessionato dall’idolo nazionale Jay-Jay Okocha. Nel 2017 si trasferisce in Spagna nelle giovanili del Villarreal, che lo scopre nella Coppa del Mondo U17, vinta proprio dalla Nigeria trascinata da Chukwueze. Il grandissimo dribblatore della Liga ha una valutazione di mercato che si aggira sui 20 milioni di euro, ed il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2024. Per portarlo a Milano il Diavolo dovrà fare un grande sforzo economico, ma le qualità del giocatore sono indiscusse. Chukwueze vestirà la maglia rossonera ancora con più probabilità nel caso in cui Leão non dovesse rinnovare con il Milan.