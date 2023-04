Calciomercato Napoli, continua il pressing del Bayern sul centravanti: le ultime

Sconfitta dolorosa per il Napoli in Champions League ma la sfida col Milan è tutt’altro che chiusa. Decisivo per ovvie ragioni sarà l’eventuale presenza di Osimhen nel match di ritorno martedì prossimo. Spalletti ha rassicurato i tifosi definendo la presenza del centravanti nigeriano certa. Negli ultimi giorni però ciò che preoccupa il tifo napoletano è il futuro dell’attaccante, probabilmente lontano da Napoli.

Bayern su Osimhen, lo vuole Tuchel

Tra le squadre più interessate a prendere in possesso il cartellino di Osimhen è sicuramente il Bayern Monaco. Thomas Tuchel avrebbe chiesto espressamente l’attaccante nigeriano come prossimo rinforzo. Il Bayern sarebbe pronto a offrire una cifra intorno ai 100 milioni di euro, offerta che potrebbe non bastare per convincere De Laurentiis.