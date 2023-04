Calciomercato Roma, il colombiano snobba i giallorossi: “Alla Juve sto benissimo. Qui mi sento a casa”

Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Juan Cuadrado della sua avventura in bianconero. “Sono davvero felice alla Juventus, dove sono cresciuto come persona e come padre. Torino è la mia “seconda casa lontana da casa”. Da bambino anche se ho vissuto momenti difficili(mio padre è mancato quando avevo quattro anni), ho sempre sognato di diventare un calciatore professionista”. Il colombiano si è sempre espresso in maniera positiva sulla voglia di restare a Torino.

Roma, fine del sogno?

Uno dei sogni nel cassetto per questa estate è sempre stato Juan Cuadrado. Le parole rilasciate nelle ultime settimane, come quest’ultima, giurano amore al club bianconero e quindi allontanano possibili voci che lo vedevano vicino al club giallorosso.