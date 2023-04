Calciomercato Roma, Mourinho vuole l’attaccante della Premier | Il nome

La Roma torna dalla trasferta di Rotterdam in Europa League con il solito problema che affligge la squadra giallorossa da inizio stagione: una sterilità offensiva che complica non poco i piani di Mourinho sia in campionato che in coppa, con troppe poche reti rispetto alle occasioni create. Per questo motivo Tiago Pinto è pronto a correre ai ripari sul mercato.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Firmino a parametro zero

Come riportato da calciomercato.com, secondo diversi media, il nome caldo è quello di Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano del Liverpool si svincolerà a luglio dai Reds e sarà libero di firmare con chi vorrà. A Trigoria iniziano a delineare il profilo ideale per l’attacco, visto il futuro incerto che accompagna Abraham.