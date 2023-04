Cremonese-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

Punti decisivi per la Cremonese

Cremonese-Empoli, valida per la 30esima giornata di Serie A, è in programma oggi alle 18.45 allo Zini di Cremona. Grigiorossi, forti della vittoria contro la Sampdoria dello scorso sabato, cercano punti fondamentali per riprendere la corsa salvezza, lontana ancora 10 punti; toscani che, invece, proveranno ad allungare ulteriormente sulla zona rossa della classifica. Il match sarà disponibile in esclusiva DAZN.

Cremonese-Empoli, probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Lochoshvili, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.