Inter, per il post Zhang spunta ora il nome di Radrizzani | Le ultime

La separazione tra Steven Zhang e l’Inter non è più ormai un’autopsia al pensiero. Negli ultimi giorni infatti sono state sempre più insistenti le voci di mercato che parlavo di una possibile cessione dell’Inter da parte di Steven Zhang; lui e la sua famiglia, proprietari della società cinese Suning, sono all’Inter dal 2016 e hanno fatto crescere notevolmente nel corso degli anni le ambizioni del club. Ad oggi il valore dell’Inter si aggira sul miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari), per questo Zhang preferirebbe, prima di cedere la squadra, investire sul nuovo stadio in maniera tale da far aumentare ancora di più il valore dell’Inter e di conseguenza la cifra che andrebbe a percepire. Negli ultimi giorni si era parlato di un interesse da parte di Investcorp, un fondo del Bahrein, che prima di era stato vicino al Milan. Nelle ultime ore, però, è stata lanciata una notizia, da parte di “Bloomberg”, secondo la quale Andrea Radrizzani, presidente italiano del Leeds, stia pensando di inserirsi nella trattativa per comprare l’Inter.

Calciomercato Inter, spunta il nome di Radrizzani per la nuova società

Andrea Radrizzani è l’inventore Aser Ventures, ovvero un gruppo che possiede il 44% delle quote del Leeds. L’attuale presidente del Leeds, club che ha una valutazione di circa 345 milioni di sterline, è veramente interessato nell’acquisto dell’Inter ma per poterlo fare dovrebbe prima vendere la quota di Aser Ventures agli investitori che controllano i San Francisco 49ers, franchigia del football americano. Radrizzanni aveva avuto un incontro con la dirigenza nerazzurra lo scorso ottobre, ma si era detto che le due parti avevano avuto questo meeting per discutere dei diritti tv. L’interesse da parte del presidente italiano di acquistare l’Inter è quindi un dato di fatto, ora bisognerà vedere se questo interesse si concretizzerà e diventerà un dato di fatto.