Modena-Parma, probabili formazioni e dove vederla

Derby tra Modena e Parma al Braglia

Modena-Parma, match valido per la 33esima giornata di Serie B, è in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Padroni di casa a caccia della seconda vittoria consecutiva per avvicinarsi alla zona play-off, stessa che, invece, il Parma cercherà di mantenere. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Modena-Parma, probabili formazioni

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo. Allenatore: Tesser

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Estevez, Juric; Camara, Bernabé, Benedyczak; Vazquez. Allenatore: Pecchia.