Roma, il bollettino medico di Dybala

La sua uscita a metà primo tempo ha lasciato tutto il mondo giallorosso con il fiato sospeso. Questa mattina sono arrivate delle piccole rassicurazioni.

Roma, escluse lesioni muscolari per Dybala

Dai primi esami svolti poco fa, sono escluse lesioni muscolari per Dybala. Da capire l’entità del fastidio che esclude l’argentino dai disponibili per Roma-Udinese di domenica ma potrebbe tenere almeno una speranza per il ritorno di Europa League contro il Feyenoord, per dare una mano ai compagni a ribaltare l’1-0 di ieri sera.