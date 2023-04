Spezia-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Lazio a caccia di punti per la Champions

Spezia-Lazio, match valido per la 30esima della Serie A, in programma domani, alle 20.45, allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Padroni di casa a caccia di punti salvezza fondamentali; biancocelesti provano a proseguire il momento positivo mettendo altre punti avanti alle inseguitrici nella corsa Champions. L’incontro sarà visibile DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite), Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 satellite); in streaming su DAZN, Now e Sky Go.

Spezia-Lazio, probabili formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Agudelo, Maldini; Nzola. All. Semplici