Bologna-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Rossoneri a Bologna per il quarto posto

Bologna-Milan, match valido per la 30esima giornata di Serie A, è in programma alle 15 allo stadio Dall’Ara di Bologna. Rossoneri che arrivano al match forti della vittoria in Champions League contro il Napoli e cercano punti fondamentali per mantenere il quarto posto; rossoblu, al quarto risultato utile consecutivo, vedono la zona Conference e inseguono la Juventus al settimo posto, con un solo punto di distanza. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e da Dario Marcolin.

Bologna-Milan, probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Moro; Barrow, Sansone, Aebischer.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Tourè; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.