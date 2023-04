Calciomercato Inter, Marotta ha deciso: cessione di un top player | Ecco i nomi

L’Inter è ad un passo dalla semifinale di Champions League dopo la vittoria per 2-0 al Da Luz contro il Benfica nell’andata dei quarti, e in corsa per un posto tra le prime quattro in campionato. Nonostante questo, Marotta sta cominciando a studiare le strategie di mercato in entrata e uscita per la prossima estate con una certezza: un big saraà in ogni caso ceduto.

Calciomercato Inter, Onana e Dumfries indiziati per la cessione

Come riporta la Gazzetta dello Sport, con la possibile qualificazione in semifinale, nelle casse del club entrerebbero altri venti milioni fondamentali per non dover sacrificare un giocatore entro il 30 giugno. Un big uscirà comunque, ma senza fretta. Onana e Dumfries sono gli indiziati principali, ma occhio alle sorprese.