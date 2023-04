Calciomercato Inter, Marotta pensa ad un ritorno clamoroso | Zhang dice sì

Ha del clamoroso il Calciomercato dell’Inter delle ultime ore. Dopo le ultime voci di mercato che vedono i nerazzurri in trattativa con il Barcellona per una serie di scambi, ora si parla di un clamoroso ritorno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Ivan Perisic vorrebbe tornare all’Inter. Il croato starebbe pressando per un suo ritorno in nerazzurro dopo la breve parentesi al Tottenham.

Calciomercato Inter, eclatante ritorno in nerazzurro

Ivan Perisic non è contento a Londra e starebbe pensando di ritornare a Milano. Al Tottenham non ha trovato la giusta continuità e l’addio di Conte ha dato un ulteriore motivo al giocatore per dire addio alla penisola britannica. Il croato a Milano era al centro del progetto, ma per tornare in nerazzurro dovrebbe abbassarsi lo stipendio, poiché i meneghini non sarebbero in grado di garantirgli i 6 milioni che attualmente percepisce. L’Inter valuterà sul da farsi poiché, con l’eventuale ritorno di Perisic, molto probabilmente Robin Gosens direbbe addio ai nerazzurri.