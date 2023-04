Calciomercato Inter, quanti intrecci con il Barcellona | Ausilio e Marotta ci provano

Nel calciomercato estivo l’asse Inter-Barcellona potrebbe essere molto caldo. Oltre lo scambio tra Brozovic e Kessie, Ausilio è volato a Barcellona, come riferisce Tuttosport, per altri possibili affari.

Calciomercato Inter, interesse del Barcellona per Onana e Dumfries

Il Barcellona infatti sarebbe interessato sia al portiere dell’Inter che al terzino olandese. Se per Onana bisogna aspettare l’offerta per Ter Stegen, che qualora arrivasse non sarebbe incedibile, per Dumfries l’operazione potrebbe decollare nelle prossime settimane. Affari anche in entrata, dato che l’Inter ha sondato la pista Umtiti.