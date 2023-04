Calciomercato Inter, sirene inglesi per l’attaccante: si valuta l’addio

Marotta prepara il tesoretto per fare mercato

L’Inter dopo la bella vittoria contro il Benfica, si appresta a tornare in campo, in Serie A. Oltre alle situazioni di campo, dove l’osservato speciale rimane Inzaghi, Marotta comincia a pensare alle mosse di mercato, anche in uscita.

Inter, Correa verso la Premier

Joaquin Correa potrebbe essere la prima uscita ufficiale dell’Inter. Difatti, l’argentino è stato messo nel mirino dell’Everton che potrebbe tentare l’assalto al giocatore nerazzurro: che non si farebbe problemi a trasferirsi dopo due anni al di sotto delle aspettative a Milano.