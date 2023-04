Calciomercato Juventus, Allegri vuole il colpo dal PSG | Ecco il nome

La Juventus, nonostante il finale di stagione ancora in corsa su tutte le competizioni, comincia a pianificare il mercato della prossima stagione in attesa delle sentenze per le vicende plusvalenze e stipendi. Il centrocampo sarà il reparto che più necessiterà di rinforzi, visti gli addii quasi certi di Rabiot e Paredes.

Calciomercato Juventus, Allegri vorrebbe Carlos Soler del PSG

Come riportato da tuttomercatoweb, i bianconeri hanno messo nel mirino in vista del prossimo mercato, Carlos Soler, già osservato nelle scorse stagioni. I dirigenti juventini hanno provato a strapparlo al Valencia un paio di stagioni fa, ma il PSG ha fatto centro. Ora però si potrebbe approfittare del suo scarso adattamento in Ligue 1 per cercare di assicurarsi finalmente i suoi servizi.