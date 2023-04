Calciomercato Juventus, forte interesse per il danese: la Dea spara alto

La Juventus pensa al futuro ma per il danese la faccenda si complica

Il centravanti dell’Atalanta, Rasmus Hojlund, sta attirando su di se gli occhi di mezza Europa, incuriosendo l’altra metà. Il danese ha collezionato, per il momento, 7 gol e 3 assist svolgendo inoltre un grande lavoro per la squadra sul piano del gioco. Per Gasperini è un giocatore fondamentale, ma sa benissimo che la sessione di mercato estiva può essere fatale, perchè alla finestra ci sono molti club tra cui la Juventus.

Juventus, tanta la concorrenza per Hojlund

Sono tante le squadre che seguono Hojlund. Dalle italiane Juventus, Napoli, Milan e Inter, alle big estere Chelsea, Bayern Monaco, Manchester United, PSG e Atletico Madrid. La Dea spara alto e per il giocatore la cifra di partenza è di 65/70mln di euro.