Calciomercato Juventus, offerte dalla Premier per il difensore | Pronta l’offerta

Prima mesi di panchina, poi appena 4 minuti in campionato contro la Sampdoria. Poi arriva la titolarità contro il Friburgo in Europa League. Poi arrivano settimane di partite dove la sua rocciosità difensiva è uscita in evidenza. Successivamente, sempre in Europa League, arriva anche il goal. Stiamo parlando di Federico Gatti, difensore che nell’ultimo mese ha preso per la mano la difesa della Juventus e che ha segnato il goal che ha permesso ai bianconeri di battere lo Sporting Lisbona.

Calciomercato Juventus, l’Everton sulle tracce del difensore bianconero

Federico Gatti ha trovato una grandissima continuità di rendimento nell’ultimo mese e sembra ormai inamovibile dalla difesa. Le sue prestazioni non sono passate di certo inosservate: l’Everton, infatti, sembra fare sul serio per il difensore della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, gli inglesi avrebbero espresso il proprio interesse per il calciatore bianconeri, ma i piemontesi sparano alto perché non vorrebbero cederlo per una cifra inferiori ai 25-30 milioni di euro.