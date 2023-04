Calciomercato Milan, aumenta la fiducia per l’attaccante | Le ultime

Il Milan, oggi di scena a Bologna nell’anticipo di campionato, effettuerà un massiccio turnover in vista del ritorno di Champions League contro il Napoli di martedì: rotazioni di formazione che includeranno anche Rafael Leao, dopo l’importante prestazione di San Siro nell’andata.

Calciomercato Milan, fiducia sul rinnovo di Leao con i rossoneri

Come riportato dal Corriere dello Sport, secondo le ultime indiscrezioni, le ultime dichiarazioni della dirigenza rossonera e le sensazioni generali, la fiducia intorno a un possibile accordo starebbe aumentando. In particolare lo stesso calciatore portoghese avrebbe confidato all’interno dello spogliatoio la sua ferma volontà di voler rimanere in rossonero.