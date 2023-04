Calciomercato Milan, Maldini segue l’attaccante: sfida alla Juventus

Il Milan torna a parlare di mercato aspettando il ritorno in campo contro il Bologna. Si prospetta tanto turn over da parte di mister Pioli, che sicuramente terrà a riposo qualche big per prepararsi al meglio per il ritorno al Maradona contro il Napoli. Il profilo messo nel mirino da Maldini è l’attaccante italiano che gioca in Premier.

Milan, occhi su Gnonto

Il ds del Milan, Paolo Maldini, sta monitorando la stagione di Willy Gnonto. L’attaccante del Leeds è oggetto di mercato e la sessione estiva potrebbe essere cruciale per il suo trasferimento. Attenzione anche all’interesse della Juventus, che rimane vigile sul giovane talento italiano.