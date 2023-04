Calciomercato Roma, Pinto punta il terzino del Leicester

Le prestazioni opache di Celik e i problemi fisici di Karsdorp, portano Pinto a monitorare vari esterni destri. E la lente di ingrandimento sarebbe finita in Premier League.

Calciomercato Roma, l’obbiettivo di Pinto è James Justin

Il terzino destro del Leicester James Justin è ai box da novembre per via di un infortunio al tendine d’Achille, ma godrebbe della stima da parte di Josè Mourinho. La trattativa potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni di euro, come riporta calciomercato.com.