Il Milan stecca ancora, finisce 1-1 al Dall’Ara | Ora c’è da pensare al Napoli

Inizio da sogno per il Bologna di Thiago Motta contro il Milan, nella gara che apre il sabato della 30ª giornata di Serie A. Dopo soli 35” secondi di gioco, Nicola Sansone fa esplodere il Dall’Ara, portando subito in vantaggio i rossoblù. L’azione che porta al momentaneo vantaggio dei padroni di casa si sviluppa solla corsia di destra, dove Aebischer riesce a rubar palla a Ballo-Touré, la raccoglie Posch che la mette bassa in mezzo e sul pallone si avventa come un’aquila in cerca di una preda Sansone, che anticipa Kalulu e fa 1-0. Lo schema tattico della squadra di Stefano Pioli salta subito, a causa del traumatizzante inizio del Milan. Il Diavolo rimane infatti inizialmente stordito dall’immediato svantaggio ma, dopo aver rotto il ghiaccio, inizia ad entrare nel vivo della partita e a creare occasioni. La prima vera chance il Milan la trova al 20′ con un colpo di testa di Rebic, oggi capitano, su cross di Florenzi.

Bologna-Milan, decisivo Pobega

Quando Pioli decide di alzare la posizione di Pobega e la sua zona d’azione il Milan cambia volto e inizia ad andare sempre più vicino al pari. Al 25′ c’è un contatto in area di rigore tra Saelemaekers e Dominguez: per Massa non c’è nulla e allora prosegue il gioco. Il Bologna si riaffaccia al 36′ in attacco, con un tiro di Aebischer, che non impaurisce Maignan. La svolta del match arriva però al 40′, quando Tommaso Pobega (il più attivo e pericoloso dei suoi) regala il pareggio al Milan con un tiro di sinistro da fuori area, che colpisce il palo e si insacca in rete. Pareggio meritato del Milan, che aveva creato tante buone occasione, anche se nessuna clamorosa. Non ci sono perdite e di tempo e perciò Massa manda tutti negli spogliatoi senza recupero. Nel secondo tempo la lotta fisica e la cattiveria agonistica subentrano alla qualità del gioco. Le due squadre combattono molto a centrocampo, i falli diventano tanti e le occasioni diminuiscono. Dopo qualche chance poco rilevante, il Milan torna a creare dopo che dalla panchina entrano Leão e Brahim Diaz. Al 74′ Messias, subentrato a Saelemaekers, sgasa sulla destra, mette in pezzo il pallone ma Moro con la punta del piede anticipa Rebic. Subito dopo Pobega va vicino alla doppietta dopo che è stato servito da Leão a rimorchio, ma il tiro termina però a lato. All’84’ sono sempre Leão e Brahim Diaz a creare, con il portoghese che crea spazio, serve l’ex Real Madrid, che però da fuori area tira alto. Il Bologna subisce molto i nuovi innesti di Pioli e all’88’ c’è un’altra protesta da parte del Milan per un fallo di mano in area di rigore di Lucumì. Il braccio del colombiano è largo ma per Massa e Di Bello non abbastanza per essere punito. Negli ultimi tre minuti di recupero continua l’assalto del Milan ma nulla di fatto. Finisce 1-1 al Dall’Ara.

Il tabellino:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten (dall’85’ Medel); Ferguson, Aebischer (dal 73′ Moro), Sansone (dal 57′ Zirkzee); Barrow (dal 73′ Lykogiannis). A disposizione: Niklas Pyyhtia, Federico Ravaglia, Kevin Bonifazi, Wisdom Amey, Lorenzo De Silvestri, Joaquín Sosa, Francesco Bardi. All.: Motta.

AMMONITI: Posch al 58′ per fallo di mano, Dominguez al 69′ per gioco scorretto, Kyriakopoulos al 90′ per gioco scorretto

ESPULSI: nessuno

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 57′ Calabria), Kalulu, Thiaw (dall’81’ Gabbia), Ballo-Tourè; Vranckx, Pobega; Saelemaekers (dal 57′ Messias), De Ketelaere (dal 70′ Brahim Diaz), Rebic; Origi (dal 70′ Leão). A disposizione: Fikayo Tomori, Ismael Bennacer, Theo Hernandez, Antonio Mirante, Olivier Giroud, Sandro Tonali, Ciprian Tatarusanu, Yacine Adli, Rade Krunic, Tiemoue Bakayoko. All.: Pioli.

AMMONITI: Florenzi al 54′ per gioco scorretto, Calabria all’80’ per gioco scorretto, Pobega all’81’ per gioco scorretto, Vranckx all’87’ per gioco scorretto

ESPULSI: nessuno

MARCATORI: Sansone (B) al 1′, Pobega (M) al 40′

ARBITRO: Massa. Assistenti: Colarossi, Del Giovane. Var: Di Bello. IV Uomo: Colombo. Avar: Longo S.