Il sabato del betting, Serie A e Premier League | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Si parte dalla Premier League

Alle 16si gioca Chelsea–Brighton. I padroni di casa continuano a ricevere sconfitte sia in campionato che in Champions League, nonostante il cambio dell’allenatore; ospiti invece che devono assolutamente vincere per rimanere aggrappati al treno che vale la prossima Champions League. I bookmakers quotano il sego 1 a 2.7 su Sportbet, segno 2 a 2.7 e segno X a 3.2 su Sportbet.

Si chiude in Serie A

Alle 20.45 a San Siro scendono in campo Inter e Monza. Padroni di casa che possono essere rigenerati dalla Champions e che vogliono interrompere il trend di non vittoria in campionato; ospiti che viaggiano sereni verso la permanenza nella massima serie italiana. I bookmakers quotano il segno 1 a 1.43 su Sportbet, segno X a 4.90 e segno 2 a 8.50 su Sportbet.