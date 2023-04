Inter-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Inter alla ricerca della vittoria in campionato

Inter-Monza, match valido per la 30esima giornata di Serie A, è in programma alle 20.45 allo stadio San Siro. I nerazzurri, scivolati al quinto posto in classifica, sono a caccia di una vittoria in campionato che manca dallo scorso 5 marzo contro il Lecce, forti della splendida prestazione vista a Lisbona; brianzoli che arrivano a San Siro dopo il pareggio contro l’Udinese, ma in una posizione di classifica favorevole, molto lontana dalla salvezza e 9 punti dalla zona Conference, a conferma della grande stagione disputata dalla squadra di Palladino. Il match sarà disponibile su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e in streaming DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Asllani, Gosens; Correa, Lukaku.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna.