Juventus, Allegri: “Paredes può essere titolare. Pogba ancora no”

Nella conferenza stampa di vigilia Massimiliano Allegri ha affrontato tanti temi caldi del momento della sua Juventus.

Juventus, Allegri: “Kean non è disponibile perchè ha accusato un fastidio al flessore”

Ci saranno dei cambi di formazione?

“Al momento posso solamente dire che Kean non è disponibile perchè ha accusato un fastidio al flessore. Per gli altri devo giudicare oggi quando li vedo perchè la partita di giovedì ha portato via molte energie. Abbiamo dei giocatori che stanno in una buona condizione fisica e vediamo chi far scendere in campo domani”.

Possono giocare Pogba e Paredes?

“Sono due situazioni diverse Paredes sta bene fisicamente ed è pronto per giocare. Pogba non è ancora pronto per giocare”.

Szczesny ha bisogno di staccare? Bremer può riposare?

“Oggi parlerò con Tek, se è sereno e tranquillo può venire con noi per andare in panchina. Perin è in una buona condizione, ma soprattutto è diventato un portiere importante, da quando è arrivato alla Juventus ha fatto dei progressi e dei miglioramenti importanti, ora è uno dei portieri più bravi che ci sono come affidibilità e presenza nella partita. Sono molto contento del lavoro che ha fatto su di lui Claudio Filippi. Vediamo su Bremer ha avuto un po’ di mal di gola, vediamo come sta se no ci sono Bonucci e Rugani”.

I pericoli maggiori del Sassuolo?

“Frattesi è un giocatore del Sassuolo. Andai a vedere il Monza in serie B e chiesi a Galliani chi è quel ragazzotto che correva per il campo e si vedeva che aveva delle buone qualità. IL Sassuolo è una squadra tecnicamente forte. A Verona ha perso una partita inspiegabilie, ma questo non cambia che loro sono in una buona condizione. Noi dobbiamo tornare alla vittoria dopo aver perso contro la Lazio”.

Alla fine della prossima settima

“Cerchiamo di fare punti domani. Poi pensiamo a giovedì e fare una bella partita a Lisbona. Dobbiamo cercare di riempire maggio, ma facciamo un passo alla volta”.

Un commento sulle parole di Paulo Sousa?

“Io rispetto e ascolto l’opinione di tutti. Già faccio fatica a vedere la mia squadra figuriamoci con le altre, però lo reputo poco carino. Però ci sono degli allenatori molto bravi che sanno gestire la loro squadre e anche le altre”.

Può condizionarvi l’eventuale assenza di Berardi? De Sciglio può tornare?

“Vediamo se Berardi ci sarà domani. De Sciglio difficilmente sarà a disposizione”.

È d’accordo con le parole di Mancini?

“Io devo essere d’accordo con tutti quelli che dicono gli altri. Menomale che parlo poco, questo è uno dei pochi pregi che ho. Mancini sta facendo un ottimo lavoro con la Nazionale”.

Come stanno gli attaccanti?

“Vlahovic ha giocato ed è in una buona condizione e domani credo sarà a disposizione. Di Maria e Chiesa vediamo come stanno. Federico ha dei margini di miglioramento importanti e delle qualità difficili da trovare in altri giocatori. Milik è un giocatore affidabile. Bisogna stringere la cinghia e ottenere i risultati, perchè siamo un momento bello e difficile della stagione”.

Cosa manca a Pogba per giocare titolare?

“Ieri ha fatto un buon allenamento. Oggi vediamo come sta, ma può diventare un giocatore molto importante per il finale della stagione”

Come vivete l’attesa per il 19 Aprile?

“Lo viviamo serenamente, ormai ci siamo fatti una bella corazza”.