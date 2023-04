Lazio, Lotito: “Questa squadra mi sta entusiasmando”

La Lazio vince nettamente anche contro lo Spezia, e blinda ilo suo secondo posto (in attesa di capire la sentenza sulla Juventus). A godersela, oltre che i tifosi, è il presidente Lotito, che parla ai microfoni de Il Messaggero.

Lazio, Lotito: “Ho ripreso tutto in mano io”

“Questa squadra mi sta entusiasmando e voglio sostenerla affinché mantenga questo spirito sino all’ultimo. Nessuno deve mettersi più in mezzo, ho ripreso tutto in mano io. E non è un caso che sia sempre più presente a Formello”. Parole di forte orgoglio quelle del presidente Lotito verso la sua squadra.