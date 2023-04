Milan, Pioli rivoluziona la squadra in vista del bologna

Da quello che trapela Pioli dovrebbe effettuare una vera e propria rivoluzione nella squadra che scenderà in campo contro il Bologna.

Milan, oltre Maignan ci saranno 10 cambi

L’obbiettivo di Pioli sembra chiaro: far riposare tutti, almeno dall’inizio, in vista della importantissima partita di Champions League contro il Napoli. Infatti nella formazione che dovrebbe scendere in campo questo pomeriggio, oltre il titolare Maignan in porta, dovrebbero cambiare tutti e 10 i giocatori di movimento: Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Tourè; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi