Napoli stanco: al Maradona il Verona strappa un punto (0-0)

Poca concretezza per il Napoli che non va oltre lo 0-0 contro il Verona

Inizia il secondo anticipo del sabato di serie A tra Napoli e Verona.

Un primo tempo senza emozioni: finisce 0-0

Inizia la partita che può avvicinare sempre di più il Napoli alla vittoria del suo 3o scudetto. Dal lato suo il Verona invece ha bisogno di punti per la salvezza, che sembrava impossibile fino a poco fa. Ma il primo tempo al Maradona è veramente scialbo. Nessuna grande occasione da segnalare per le due squadre, il pallino ovviamente è del Napoli, ma che, causa anche della stanchezza e delle assenze, non affonda mai più di tanto, non impensierendo mai il portiere del Verona. Ospiti che non sfruttano qualche contropiede, ma che si stanno difendendo molto compatti ed ordinati.

Pochissime emozioni anche nel secondo tempo

Il secondo tempo va sulla falsa riga del primo. Il Napoli schiaccia il Verona nella propria area di rigore, ma alla voce azioni pericoloso non se ne segna neanche una. Merito comunque di una fase difensiva del Verona davvero ottima. Buona notizia per il Napoli è il ritorno in campo di Osimhen che entra a 20 minuti dalla fine e crea qualche pericolo in più alla difesa del Verona, ma soprattutto che fa ben sperare in vista della sfida contro il Milan in Champions League. Grande occasione proprio nel recupero per il Verona, ma Ngonge tira di poco fuori. Finisce dunque 0-0 la partita.

TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Demme (19′ st Zielinski), Elmas (28′ st Lobotka); Politano (39′ st Zedadka), Raspadori (28′ st Osimhen), Lozano (19′ st Kvaratskhelia). A disp.: Gollini, Marfella, Mario Rui, Rrahmani, Ostigard, Bereszynski, Zedadka, Lobotka, Gaetano, Zielinski, Zerbin, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Spalletti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (19′ st Djuric), Hein, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Abildgaard, Faraoni (24′ st Terracciano); Duda (24′ st Verdi), Lasagna (42′ st Ngonge); Gaich (19′ st Coppola). A disp.: Perilli, Berardi, Coppola, Cabal, Terracciano, Verdi, Kallone, Ngonge, Braaf, Djuric, Sulemana. All. Zaffaroni

Ammonizioni: Ceccherini, Terracciano, Dawidowicz, Kvaratskhelia

Recupero: 1′ pt, 4′ st