Napoli-Verona, probabili formazioni e dove vederla

Napoli per avvicinarsi allo Scudetto

Napoli-Verona, match valido per la 30esima giornata di Serie A, è in programma alle 18 allo stadio Maradona di Napoli. Azzurri, a caccia di riscatto dopo la sconfitta in Champions, provano a mettere altri punti per chiudere la pratica Scudetto; gialloblù, a seguito dell’importante vittoria contro il Sassuolo dello scorso sabato, hanno l’occasione di accorciare sulla zona salvezza. Il match verrà trasmesso in esclusiva su DAZN con il commento di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Raspadori, Elmas.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Terracciano, Tameze, Doig; Duda, Ngonge; Gaich.