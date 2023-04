Roma, buone notizie su Abraham | Dybala situazione più grave

Arrivano buone notizie in merito alle condizioni fisiche di Tammy Abraham. Nelle scorse ore ha svolto gli esami che fanno ben sperare per l’infortunio subito. Più complicate le condizioni fisiche di Paulo Dybala.

Roma, Abraham recupera ma Dybala no

Come riportato da Angelo Mangiante, gli esiti degli esami svolti alla spalla nelle scorse ore fanno ben sperare per un recupero completo in vista del ritorno con gli olandesi. Un recupero che diventa fondamentale in vista del rush finale. Sembrano più gravi le condizioni di Dybala che verranno valutate nuovamente.