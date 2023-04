Atletico Madrid-Almeria, probabili formazioni e dove vederla

Atletico per i punti Champions

Atletico Madrid-Almeria, match valido per la 29esima giornata de LaLiga, in programma oggi, alle 18.30, allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Atletico a caccia di punti Champions fondamentali per mettere un punto sulla pratica. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak, Carrasco, Hermoso, Gimenez, Savic, Molina, Koke, De Paul, Llorente, Morata, Griezmann.

Almeria (4-2-3-1): Martinez, Chumi, Ely, Babic, Centelles, Samu, Robertone, Puigmal, Melero, Baptistao, Suárez.