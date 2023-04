Calciomercato Inter, parla il difensore accostato ai nerazzurri: “Voglio giocare la Champions”

Altra partita senza punti, altra sconfitta per 0-1 in casa dopo quella con la Fiorentina. Questo è il segnale che preoccupa i tifosi nerazzurri in campionato dopo la sconfitta di ieri contro il Monza. In Champions la musica è ben diversa ma è senza dubbio che il reparto difensivo vada migliorato in estate. Nel mercato di gennaio più volte è stato accostato all’Inter il difensore del Lens Kevin Danso.

Danso parla del suo futuro

Nei giorni scorsi Kevin Danso è stato intervistato dal quotidiano austriaco Krone, dove ha parlato così del suo futuro: “Ho un contratto con il Lens fino al 2026, il mio obiettivo è giocare regolarmente in Champions League. Ma mi sto solo concentrando sulla mia prestazione, per questo sono arrivato adesso, tra virgolette, nel mondo del calcio adesso”.