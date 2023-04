Calciomercato Lazio, occhi sull’attaccante italiano: Lotito valuta

La Lazio muove i primi passi per il futuro

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, starà fuori per un pò di tempo, forse troppo. L’attaccante biancoceleste sta cercando di ritrovare la forma migliore per affrontarfe l’ultima parte di campionato, ma Sarri corre ai ripari chiamando personalmente il Presidente chiedendo a gran voce il vice Immobile, per giugno.

Lazio, di nuovo Bonazzoli

Il pallino di mister Sarri era Rafa Silvia, ma la spesa era troppo alta. A quanto pare Lotito, sembrerebbe aver dato il via libera per l’acquisto di Federico Bonazzoli. L’attaccante della Salernitana ha un valore che si aggira intorno ai 5mln di euro, cifra fattibile per la Lazio.