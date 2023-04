Calciomercato Milan, delusione rossonera: Maldini prepara la cessione

Momento complicato in campionato dove il Milan ancora una volta non trova la vittoria. Nel pareggio di ieri al Dall’Ara, i rossoneri hanno giocato con tutta la squadra composta da riserve tranne Maignan in porta. A deludere ancora ci sono i giocatori arrivati in estate per rinforzare il Milan e che invece addirittura lo hanno indebolito. Tra questi c’è Charles De Ketelaere mai entrato realmente nel giro dei titolari. È arrivato come una giovane promessa internazionale e un grande investimento che ancora non è riuscito a ripagare sul campo neanche in minima parte.

Il belga verso il prestito a giugno

L’ipotesi maggiore scaturita nelle ultime ore è quella che porta a un prestito in qualche club di Serie A. Questa opzione viene valutato in uno scambio di prestiti con un altro giocatore. L’indiziata maggiore è l’Atalanta visto che contiene diversi giocatori interessanti al suo interno.