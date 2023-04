Calciomercato Roma, Pinto ci prova per il difensore a parametro zero

Il difensore arriverebbe a parametro zero a fine stagione

La Roma si sta muovendo per cercare di piazzare alcuni parametri zero, e soffiarli alla concorrenza. Uno di questi arriva proprio dalla Bundesliga.

Calciomercato Roma, N’Dicka per la difesa del prossimo anno

Tra la Roma e N’Dicka ci sarebbe una sorta di preaccordo sul trattamento economico. Il difensore a Francoforte guadagna circa 700 mila euro a stagione, nella Roma ne prenderebbe il triplo, e come riporta Calciomercato.com, qualcuno parla di visite mediche, ma per il momento su questo non arrivano conferme.