Calciomercato Roma, spunta un nome nuovo per l’attacco | Ecco di chi si tratta

Ritorna di moda un colpo che si vociferava già in inverno

Il reparto che forse subirà maggiori cambiamenti nel calciomercato estivo sarà proprio l’attacca: nessuno è certo di rimanere all’arrivo di offerte giuste. Per sostituire i partenti torna di moda un nome che circolava già da tempo nel calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, torna di moda Zaha

Wilfried Zaha lascerà molto probabilmente il Crystal Palace a parametro zero al termine della stagione ed è seguito dalle migliori squadre dell’Arabia Saudita e secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, l’attaccante avrebbe addirittura rifiutato un’offerta proveniente dall’Al-Ittihad da ben 9 milioni di sterline all’anno. L’obiettivo di Zaha infatti è quello di continuare in Europa, dove interessa soprattutto a Milan, Borussia Dortmund e appunto la Roma. Il trentenne deciderà il suo futuro solamente al termine dalla stagione, ma vuole trasferirsi in una società che partecipi alla Champions League.