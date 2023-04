Calciomercato Roma, spunta un nuovo nome per l’attacco: le ultime

In attesa di tornare in campo contro l’Udinese, la Roma si comincia a muovere sul mercato per cercare di sistemare la rosa al meglio per il futuro. Tanto lavoro per Tiago Pinto che tra esuberi e rinnovi di prestiti dovrà analizzare bene ogni situazione per soddisfare al meglio le richieste di Mourinho. L’attacco è il reparto più critico da sistemare, Belotti non ha convinto la dirigenza giallorossa mentre, con ogni probabilità, Abraham tornerà in Premier. Spunta un nuovo nome per colmare il ruolo di bomber, e potrebbe arrivare dagli “amici” del PSG.

Roma, obiettivo Icardi per giugno

Il nome che sta risuonando nella capitale è quello di Mauro Icardi, attualmente al Galatasaray, ma di proprietà del PSG. L’attaccante argentino potrebbe tornare in Francia in estate ed essere girato in prestito alla Roma, lui ha manifestato più volte di voler tornare in Italia, per tornare a giocare nel calcio che conta.